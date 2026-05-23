Estas son las parejas oficiales para el reto de eliminación del domingo 24 de mayo de MasterChef 24/7

La competencia dentro de MasterChef 24/7 comienza a subir de nivel y los participantes ya sienten la presión del primer domingo de eliminación cada vez más cerca. Esta vez, el ambiente dentro de la cocina cambió por completo luego de que Julio obtuviera el codiciado pin del chef, una ventaja que no sólo le dio inmunidad momentánea, sino también el poder de tomar una decisión clave para el siguiente reto.

Como parte de su beneficio, Julio fue el encargado de armar las parejas que competirán en el próximo desafío dentro de Mundo MasterChef 24/7 , una dinámica que podría definir el destino de varios cocineros en la semana. El anuncio generó nervios, caras largas y hasta algunas miradas incómodas, ya que muchos temían terminar junto a alguien con quien no tienen buena comunicación o niveles de cocina similares.

Julio en MasterChef 24/7

Y es que en este punto de la competencia ya no sólo importa cocinar rico. También entra en juego la estrategia, la rapidez y la capacidad de trabajar en equipo bajo presión. Un mal entendimiento o una decisión equivocada puede mandar directo al reto de eliminación.

Parejas oficiales del domingo de eliminación del 24 de mayo

Finalmente, así quedaron formados los equipos para el reto:

• Flor y Daniela

• Ramahá y Emmanuel

• Arturo y Pablo

• María y Nash

• Claudia y Camila

• Jazmín y Ántrax

Además, la tensión aumenta porque las mejores parejas lograrán subir directamente al balcón, asegurando así una semana más dentro del reality. En cambio, quienes no logren destacar tendrán que enfrentarse al temido reto de eliminación, donde cualquier error podría costarles su permanencia en la cocina más famosa de México.