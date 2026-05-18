“Los músculos se necesitan aquí, no allá”: el contundente mensaje del Chef Herrera a exatleta de Exatlón México en MasterChef 24/7

Uno de los momentos más comentados del arranque de MasterChef 24/7 ocurrió durante la degustación de platillos, cuando el Chef Herrera lanzó un comentario directo a Emmanuel, influencer fitness y ex participante de Exatlón México. Así se vivió uno de los momentos que sin duda se convirtió en un highlight de la noche.

Mientras todos los participantes presentaban sus primeras preparaciones dentro de la competencia para asegurar su lugar en el reality, Emmanuel apostó por una receta completamente inspirada en su estilo de vida saludable y deportivo. El creador de contenido preparó un platillo al que llamó “Pura Prote”, integrado por salmón con costra de pistache, cacahuate y arándano, acompañado de salsa de mango con chile de árbol y puré de camote.

Aunque la propuesta sin duda llamó la atención por la combinación de ingredientes y el enfoque fitness, el resultado no terminó de convencer al Chef Herrera, quien no dudó en hacer una crítica que rápidamente comenzó a generar conversación en redes sociales y que dejó sin palabras a más de uno dentro de la cocina más famosa de todo México. ¿Quieres saber qué le dijo? Continúa leyendo.

“Mi estimado, el músculo, la fuerza se necesita aquí”, dijo el chef mientras señalaba el platillo. Después añadió: “No allá”, refiriéndose al físico atlético del concursante.

¿Cómo ver MasterChef 24/7 en vivo?

Si no quieres perderte ningún momento de MasterChef 24/7, puedes ver el programa completamente en vivo a través de la señal de TV Azteca y también mediante sus plataformas digitales oficiales.