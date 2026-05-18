La HORA LIMITE para votar en MasterChef 24/7 por la Ventaja de los Chefs HOY domingo 17 de mayo de 2026

Este domingo 17 de mayo 2026 la cocina más famosa de México abrió sus puertas para recibir a los nuevos cocineros que vivirán un reality que los llevará al límite debido a su nuevo formato 24/7, donde serán observados por el público y estarán completamente bajo las exigencias de retos, comentarios, convivencia diaria y sobre todo de los Chefs, a pocos minutos de haber iniciado MasterChef 24/7 ya iniciaron los retos y votaciones por eso ahora es tu turno de ser parte de este reality culinario con tus votos.

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Como lo acaba de mencionar nuestra conductora Claudia Lizaldi se abren las votaciones para que uno de nuestros participantes se lleve "La ventaja del Chef", una oportunidad que les traera una ventaja sumamente importante si quieren pertenecer más tiempo en el reality y ganar una buena crítica frente a los Chefs, pues el ganador podrá cocinar 10 minutos con cada uno de los chefs durante un reto, cuando el cocinero lo decida, durante la competencia.

Hora límite para votar por la Ventaja del Chef de MasterChef 24/7

A pocos minutos de haber comenzado esta gran aventura en MasterChef 24/7 los participantes ya se encuentran bajo una importante decisión que está en manos del público, pues ellos decidirán a través de sus votos que participante se llevará la ventaja para recibir una clase impartida por uno de los Chefs que son la máxima autoridad culinaria, recuerda que esta decisión debe de tomarse el día de hoy por lo estás votaciones estarán abiertas hasta que terminen su reto que consta de 20 minutos y Claudia Lizaldi mencione que se han cerrado, estás las podrás hacer mediante MasterChefmx.tv/vota es importante que emitas tu voto hasta esta hora límite para que tu cocinero favorito puedo recibir algunos consejos de la Chef Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena.

Dónde ver gratis y en vivo MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 arranca con una nueva temportada, nuevo formato y nuevos rostros y para que seas parte de ello puedes seguuir la transmisión del programa de este domingo a través de Azteca UNO a partir de las 20:00 horas, mientras que de lunes a viernes puedes sintonizar a partir de las 20:30 horas, mientras que los domingos dará inicio a las 8:00 horas.