Calendario semanal y duración exacta de MasterChef 24/7

Han pasado apenas unos días desde que comenzó la contienda culinaria más importante de México en un formato nunca antes visto en el mundo. MasterChef ya encendió las calderas y ahora te contamos todo lo que debes saber sobre el calendario, semanas y la duración exacta que tendrá el reality culinario.

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¿Este es el calendario semanal completo de MasterChef 24/7?

Esta nueva edición de MasterChef ha llegado con un formato que te mantendrá dentro de la contienda las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permitiendo a los espectadores conocer cada detalle en tiempo real de la cocina más famosa de México.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, este es el calendario semanal de MasterChef 24/7

Horarios y dinámicas

Lunes: Al inicio de la semana se lleva a cabo “El poder del Pin” además de la posibilidad de la “Caja Mistteriosa”.

Martes: Dentro de la contienda, los días martes son de beneficio o castigo.

Miércoles: A mitad de semana llega la Batalla por equipos.

Jueves: Los días jueves estará en juego El Delantal Negro.

Viernes: El día viernes se contará con el duelo de salvación.

Domingo: La esperada y temida Gala de eliminación a las 8:00 p.m.

Ahora ya conoces lo que pasa día a día durante la transmisión en directo por Azteca UNO. No obstante, recuerda que podrás seguir la contienda completa en su formato 24/7 y el chisme digital por Disney Plus y todas nuestras plataformas digitales.

Recuerda que también podrás apoyar a tu cocinero favorito con votos para poder ayudarlo a conseguir recompensas como la posibilidad de ayuda de los Chefs e incluso salvarlo ante el riesgo de Delantal Negro. Mantente al tanto de las votaciones durante la transmisión en directo cuando Claudia, la conductora del reality de cocina más importante de México, abra las votaciones y cuando dé por terminado el tiempo de impulsar a tu favorito.