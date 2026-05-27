¿Backrooms, la película, tiene escenas post-créditos? Esto debes saber antes de su estreno en cines

Para este 2027, Backrooms se presenta como una de las películas de terror más esperadas y, para todos los fans del tema y del cine en general, la gran pregunta es: ¿El filme contará con escenas post-credito?

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¿Qué se sabe sobre las escenas post - credito de Backrooms?

A pesar de que hasta ahora no se ha revelado que la película de Backrooms contara con escenas post-credito, las expectativas van en aumento, gracias a todo el misterio que rodea la producción inspirada en la famosa creepypasta de internet, advirtiendo que no solo podría contar con escenas al final de la proyección, sino también con posibles secretos ocultos a lo largo de toda la cinta.

¿Fecha de estreno y todo sobre la película Backrooms?

La película Backrooms, del director Kane Parsons, famoso por ser uno de los directores más jóvenes de A24 con solo 20 años, dará vida a una adaptación de terror producida por A24. La historia, enfocada en una de las creepypastas más famosas de la internet, sigue a un terapeuta que se adentra en esta dimensión para rescatar a su paciente desaparecido tras encontrar una extraña entrada en el sótano de una mueblería.

Backrooms: Fecha de estreno

Se espera que el filme Backrooms se estrene de manera oficial en cines mexicanos y gran parte de Latinoamérica el próximo 28 de mayo en salas de cines populares, mientras que para los Estados Unidos el gran estreno será el próximo 29 de mayo.

¿Quién es Kane Parsons, el joven director de A24?

Kane Parsons, o mejor conocido como Kane Pixels, es un joven director de cine y creador de contenido estadounidense que ha saltado a la fama gracias a sus aclamados cortometrajes de terror "The Backrooms", (traducido como "cuartos traseros") principalmente populares en YouTube, y ahora siendo el director más joven de la productora A24, al llevar al cine la ccreepypasta que describe una dimensión alterna y laberíntica, en la que se peuden encontrar todo tipo e creaturas, riesgos y universos, sin fiin.