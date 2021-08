Aída Cuevas a la cocina más famosa de México, ¡MasterChef Celebrity!

Por primera vez en México, tendremos MasterChef Celebrity, ¡y Aída Cuevas está lista para formar parte de la cocina más famosa de México!

Por primera vez en México, llegará a nuestras pantallas la versión “celebrity” de uno de los realities más importantes, reconocidos y con mayor audiencia de nuestro país, MasterChef México. ¿Quiénes formarán parte de este increíble proyecto? ¡Una de ellas es Aída Cuevas!

Te puede interesar: Aristeo Cázares, a la cocina más famosa de México, ¡MasterChef Celebrity!

Aída Cuevas formará parte de MasterChef Celebrity.

Nuestra querida Aída Cuevas, dejará un ratito la música y su traje de charro, para estar una vez más en la aventura culinaria más importante de México y Latinoamérica, ¡MasterChef en su versión Celebrity!

Decimos una vez más, porque no es nuevo para la cantante pisar la cocina más famosa de México, pues hace un par de temporadas, fue como invitada a un capítulo y demostró que no está tan perdida en la cocinada, incluso recibió buenas críticas, ¿se acuerdan? Esta vez es diferente, pues no solo estará de invitada, formará parte del elenco, participará durante toda la temporada y tendrá que sobrevivir a las críticas de los duros jueces que vienen con todo. Los Chefs Fernando Stovell, José Ramón Castillo, Adrián Herrera y Beatriz Vázquez evaluarán los platillos de los famosos, ¡y no se tentarán el corazón! ¿Le irá bien a Aída?

La cantante dio a conocer la noticia en sus redes sociales: “Feliz y emocionada de estar en MasterChef Celebrity. Con la mejor actitud para disfrutar y aprender. Gracias por sus bonitos mensajes de apoyo.” Dijo Aída Cuevas.

El estreno de esta increíble versión de MasterChef México, será el viernes 20 de agosto de este año 2021. Aída estará compitiendo con otras 9 mujeres y 10 hombres, Jimena “Choco”, Alicia Machado, Aristeo Cázares, Dalú, Daniela Alexis, Paco Chacón, Germán Montero, Jorge Aravena, Matilde Obregón, Mauricio Islas, Stephanie Salas, Tony Balardi, William Valdés, José Joel, Javier Vázquez, David Salomón y Laura Flores. ¿Quién será el bueno en la cocina?

¡Esperen el estreno, estará increíble! Recuerden, viernes 20 de agosto a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.

Te puede interesar:Dalú formará parte de la cocina más famosa de México, ¡MasterChef Celebrity!