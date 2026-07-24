“Ya me quiero ir": Daniela Parra dice que ya no desea permanecer más tiempo en MasterChef 24/7 por esta razón (VIDEO)

Daniela Parra y Luis tuvieron una emotiva plática luego de enfrentar uno de los jueves de delantales negros más complicados en lo que va de la temporada. Finalmente, Daniela concluyó que ya es momento de salir de la cocina más famosa de México, no solo porque extraña a sus seres queridos, también porque asegura que ya entregó su máximo esfuerzo y hay cocineros con más creatividad y talento que sí deberían avanzar en MasterChef 24/7.