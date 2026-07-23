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Los Cocineros buscarán la Salvación de MasterChef 24/7 con un platillo que no solo agrade visualmente por su altura, sino que también conquiste a los Chefs

La repostería será protagonista en MasterChef 24/7 con un reto que puede llevar a un Cocinero a la Salvación.

La competencia entra en un momento decisivo en un exigente reto de repostería. Un desafío de altura pondrá a prueba la técnica, precisión y creatividad de los Cocineros para definir quién consigue un lugar como finalista de MasterChef 24/7.

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