“Duerme conmigo por si me voy mañana": La petición de Michelle a Lancer en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Ante la posible salida de Lancer o Michelle el día de mañana en el jueves de delantales negros y eliminación en MasterChef 24/7, los cocineros decidieron aprovechar el tiempo y demostrarse su amor entre acurrucos y besos. Lancer le preguntó a Michelle que si quería que durmiera con ella, y la cocinera dijo que sí.