“Yo elegí el mejor menú": Carmen se queja de su mandil negro esta noche en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera no quedó nada contenta con la decisión del público este miércoles de batalla por equipos en MasterChef 24/7.
Carmen volvió a desatar polémica dentro de MasterChef 24/7, esta vez porque aseguró no estar conforme con el resultado de esta noche, pues dijo que ella eligió muy buenas recetas y que el resultado habría sido mejor que otros platos que se presentaron esta noche. Aun así, se mostró resignada ante el hecho de volver a tener delantal negro.