El chef Edgar Núñez explica que es el recaudo: el ingrediente que confundió a Carmen en MasterChef 24/7
Luego de la polémica que causó el recaudo negro, el “Maestro del fuego” les dio una lección acerca del ingrediente
Este miércoles, los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una clase con el "Maestro del fuego" Edgar Núnez. El experto culinario retomó lo dicho en días antes por los participantes, como fue el caso de Carmen, que causó polémica debido a que se inconformó con un ingrediente de la caja misteriosa: el recaudo negro.
Para apoyar a los cocineros, el chef trabajo en su clase con el recaudo rojo para preparar una salsa que acompañara un platillo con carne. Además, el especialistas se dio el tiempo de explicar de dónde surgió el nombre de este ingrediente.
El chef Edgar Núñez explica el origen del recaudo
El "Maestro del fuego" indicó que esta preparación fue nombrada de esa manera debido a que en la antigüedad se reunían los ingredientes que lo conforman en un solo sitio, lo que se refiere a recaudar. Es así que es llamado recaudo y en algunos sitios o actualmente también se le llama recado.
El chef Edgar Núñez también se dio a la tarea de explicar a los cocineros que existen distintos tipos de recaudos, como el negro, un ingrediente que debió integrar Carmen y su compañera en el reto de la caja misteriosa. Además, existe el rojo, con el que trabajaron hoy en la clase, y el blanco, nombrado así para diferenciarlo, aunque su tono es más bien gris verdoso.
Qué es el recaudo y qué tipos existen
En la cocina mexicana y centroamericana, un recaudo (o recado) es una salsa o mezcla de especias, hierbas y chiles que sirve como base aromática y sazonadora para dar sabor, color y textura a los guisados. Dependiendo de la región, se utiliza y prepara de distintas maneras.
- Recado rojo: Su ingrediente principal es el achiote mezclado con especias. Se usa para marinar carnes como la cochinita pibil o el pollo.
- Recado negro: Mezcla de chiles secos tatemados (como el chile xcatik y el chile país) hasta quedar carbonizados. Se disuelve en caldo para preparar el relleno negro.
- Recado blanco: Aunque su color es grisáceo, se utiliza para sazonar carnes, pucheros y caldos, aportando un sabor herbal y especiado sin teñir los alimentos.