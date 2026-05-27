El chef Edgar Núñez explica que es el recaudo: el ingrediente que confundió a Carmen en MasterChef 24/7

Este miércoles, los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una clase con el "Maestro del fuego" Edgar Núnez. El experto culinario retomó lo dicho en días antes por los participantes, como fue el caso de Carmen, que causó polémica debido a que se inconformó con un ingrediente de la caja misteriosa: el recaudo negro.

Para apoyar a los cocineros, el chef trabajo en su clase con el recaudo rojo para preparar una salsa que acompañara un platillo con carne. Además, el especialistas se dio el tiempo de explicar de dónde surgió el nombre de este ingrediente.

El chef Edgar Núñez explica el origen del recaudo

El "Maestro del fuego" indicó que esta preparación fue nombrada de esa manera debido a que en la antigüedad se reunían los ingredientes que lo conforman en un solo sitio, lo que se refiere a recaudar. Es así que es llamado recaudo y en algunos sitios o actualmente también se le llama recado.

El chef Edgar Núñez también se dio a la tarea de explicar a los cocineros que existen distintos tipos de recaudos, como el negro, un ingrediente que debió integrar Carmen y su compañera en el reto de la caja misteriosa. Además, existe el rojo, con el que trabajaron hoy en la clase, y el blanco, nombrado así para diferenciarlo, aunque su tono es más bien gris verdoso.

Qué es el recaudo y qué tipos existen

En la cocina mexicana y centroamericana, un recaudo (o recado) es una salsa o mezcla de especias, hierbas y chiles que sirve como base aromática y sazonadora para dar sabor, color y textura a los guisados. Dependiendo de la región, se utiliza y prepara de distintas maneras.

En la clase del chef Edgar Núñez conocieron el recaudo rojo