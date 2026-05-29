La Chef Zahie Téllez cuestiona la amistad de Carmen, Michelle y María: “Se nota que te dejaron las sobras”

En la recta final de la gala de delantales negros de esta noche, la Chef Zahie Téllez hizo una observación que, posiblemente, despierte algunas fricciones al interior del Mundo MasterChef 24/7 y es que, debido al drástico cambio en la preparación de los platillos, Carmen resultó perjudicada ante Michelle y María. ¿Qué fue lo que dijo la experimentada Chef?

"No hubo tanta amistad al parecer, ¿no?": La Chef pone en duda la lealtad de las cocineras

La gala de esta noche comenzó con los paladares más exigentes de México revelándole al público que los cocineros realmente competirían entre ellos y no en parejas (como ellos tenían en mente); sin embargo, al único trío, el cual estaba compuesta por Carmen, Michelle y María, le esperaría una dinámica distinta a la de sus compañeros.

El público pudo emitir su voto con el fin de darle una ventaja a solamente una de ellas y luego de que fueran asignados los primeros mandiles negros de la noche, Claudia Lizaldi fue la encargada de anunciar que María fue la ganadora, por lo que podría cocinar 20 minutos en compañía de un participante de su elección, la cual fue Ixdit.

Durante la degustación, la Chef Zahie Téllez apuntó que la propuesta de Carmen tenía una menor proporción de pescado y es que entre ellas tenían que decidir si estaban dispuestas a compartir la proteína, al igual que el resto de sus compañeros. La Chef señaló que "se notó que le habían dejado las sobras" y cuestionó que, al parecer, "no hubo tanta amistad", a lo que Carmen contestó que hizo lo que pudo con lo que tenía.

Cabe señalar que Michelle fue la elección de los Chefs para que subiera directamente al balcón y acompañara a Claudia, Pablo, Arturo y Daniela, mientras que Carmen y María fueron las últimas participantes en portar el mandil negro.

Además, la Chef Zahie también cuestionó la actitud de María durante la degustación, pues afirmó que "llegó derrotada" pese a contar con la ayuda de Ixdit en la cocinada de esta noche.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Claudia, Pablo, Arturo, Daniela y Michelle como los nuevos participantes salvados de la semana.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.