El tip infalible de la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 para que todas las recetas queden bien de sabor

Para estar en MasterChef 24/7, los cocineros tienen que ir puliendo sus habilidades culinarias, empezando por los aspectos más básicos en la cocina, como el aprender a sazonar las comidas. Es por esto que la Chef Zahie Téllez les insiste tanto en la importancia de verificar los sabores antes de entregar un platillo, pues esto puede salvarlos de cometer graves errores.

Y uno de los mejores consejos que les ha dado en los retos y que ya también compartió con sus seguidores, consiste simplemente en probar la comida mientras la están preparando, para así saber qué le sobra y qué le falta. "Un tip pro: SIEMPRE prueben su comida para medir los sabores", explicó en su cuenta personal de Instagram.

¿Por qué Zahie Téllez regañó a Jazmín en MasterChef 24/7?

Además de toda la tensión que hubo por los retos de salvación este viernes 29 de mayo, la Chef Zahie Téllez fue implacable con sus evaluaciones. Una de las que no se salvó de llevarse un buen regaño fue Jazmín, quien entregó un aguachile que estaba excedido en picante.

De modo que al momento de darle las críticas respecto a la receta, le recordaron que siempre debe medirse para evitar que el resto de los sabores se opaquen. Mientras que en sus redes sociales, la experta reafirmó su postura, aseverando que al ser principiantes, los cocineros de MasterChef todavía no pueden confiarse del todo.

"Necesitan probar siempre las cosas. No le pueden poner el chile así como así", apuntó.

Quiénes son TODOS los delantales negros en la semana 2 de MasterChef 24/7

Camila

Antrax

Luis

Ricardo

Emmanuel

Nash

Diego

Carmen

María

Jazmín

Lula

Lancer

Por otra parte, Claudia se salvó porque ganó el reto por equipo de MasterChef 24/7. Y gracias a ella, también la libraron Arturo y Pablo. Daniela fue la salvada por los votos del público y Michelle por su receta en el reto de parejas. Y por su trabajo en el viernes de salvación, Ixdit, Flor, Julio y Ramahá subieron al balcón, asegurando su estadía una semana más en la cocina más famosa de México.