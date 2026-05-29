Ella es la hija de Lula, cocinera de MasterChef 24/7: es fisicoculturista

Lula, cocinera de MasterChef 24/7, ha dejado ver entre sus compañeros su gran amor a su familia. La participante de Aguascalientes está casada con Benito Herrera y tiene dos hijas, Adanelly y Vanessa, esta última dedicada al fisicoculturismo. Al respecto de las competencias, la concursante señaló que se siente muy orgulla cuando la ve en el escenario.

La cocinera, que fue una de las primeras capitanas elegidas en la primer semana de la competencia, ya se ha ganado el cariño de sus compañeros, a quienes preocupó luego de que se sintiera mal de salud y debiera ser atendida por el servicio médico.

Conoce a las hijas de Lula, cocinera de MasterChef México 2026

Lula dio a conocer en el reality de cocina que su hija es fisicoculturista, y que se siente muy feliz de saber que ahora ella siente el mismo orgullo al verla en MasterChef México 2026. En su cuenta de Facebook, Vanessa cuenta con algunas fotografías en las que se le puede ver en competencias.

La hija de la cocinera también ha compartido mensajes en apoyo a su mamá, como: "Gracias por inspirar a tantas madres de familia a nunca rendirse, a creer en ellas mismas y a luchar por aquello que aman".

Vanessa es hija de Lula, una de las cocineras de la nueva temporada de MasterChef México

Adanelly, la otra hija de Lula, se describe en sus redes sociales como cantante, trabajadora en prensa y exporrista. Ambas jóvenes le han dedicado a la cocinera de MasterChef México 2026 conmovedores mensajes de apoyo.

¿Quién es Lula de MasterChef 24/7?

Originaria de Aguascalientes, Lula ha dejado claro que detrás de su energía intensa también existe una personalidad sencilla y noble. Así la describió su esposo en entrevista para un diario local, Benito Herrera, quien asegura que aunque tiene un carácter firme, también es una mujer muy carismática.

Parte importante de la historia de Lula dentro de MasterChef 24/7 también está ligada a su familia y a la cocina tradicional que comparte con ellos.

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