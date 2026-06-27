“Está en gran peligro": Antrax e Ixdit señalan cuál sería el cocinero más débil de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Los cocineros de MasterChef 24/7 comienzan a sacar sus conclusiones respecto a los participantes que podrían salir el próximo domingo.
Antrax e Ixdit compartieron sus análisis sobre el desempeño de sus compañeros y no dudaron en poner el dedo en la llaga al señalar al eslabón más frágil del Mundo MasterChef 24/7. Con total franqueza, ambos creadores de contenido coincidieron en que uno de los participantes tiene una clara desventaja.