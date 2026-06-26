Ismael le pide matrimonio a su novia desde MasterChef 24/7 (VIDEO)

Ismael aprovechó las cámaras para enviarle un emotivo mensaje a su novia, confesando lo especial que es en su vida y declarándole su intención de dar el siguiente paso. Con un toque de humor ante la incertidumbre en MasterChef 24/7, el cocinero lanzó un ultimátum: aseguró que si este domingo resulta eliminado, sabrá la respuesta muy pronto en persona; pero si logra salvarse, le pidió que le envíe un tweet para conocer su decisión de inmediato.