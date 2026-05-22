¿Qué son los jueves de delantales negros y cómo marcan el rumbo en MasterChef 24/7?

Los jueves de Delantales Negros son sin duda uno de los momentos más intensos dentro de MasterChef 24/, ya que confofrme pasan los días, la presión aumenta para los cocineros, pues esta etapa define quiénes llegarán en riesgo al domingo de eliminación y quiénes lograrán mantenerse a salvo dentro de la cocina más famosa de México.

La emisión de este jueves 21 de mayo será clave para el rumbo de la competencia, ya que se conocerán los nombres de los participantes que acompañarán a Lance en la zona de peligro. Después de varios retos, ventajas y decisiones estratégicas, los chefs determinarán qué cocineros portarán el temido Delantal Negro , distintivo que prácticamente los coloca en la cuerda floja.

¿Qué son los jueves de Delantal Negro en MasterChef 24/7?

Quienes reciben el Delantal Negro avanzan automáticamente al programa del domingo, donde deberán enfrentar uno de los momentos más difíciles de la temporada. Ahí cocinarán bajo máxima presión para intentar conservar su lugar dentro del reality y evitar convertirse en el siguiente eliminado.

Por esa razón, los jueves estarán marcados por los nervios y la tensión entre los concursantes. Además de cocinar bien, muchos participantes comienzan a pensar estratégicamente, ya que cada decisión de los chefs puede modificar el rumbo completo de la competencia.

¿Cómo ver MasterChef 24/7?

Si no quieres perderte ningún momento de MasterChef 24/7, puedes seguir la transmisión de distintas maneras. El programa se emite de lunes a viernes a las 8:30 de la noche a través de Azteca UNO en televisión abierta. Además, los episodios y la transmisión en vivo también están disponibles mediante la plataforma de streaming Disney+, donde los fans pueden seguir de cerca la convivencia, retos y eliminaciones dentro de la cocina más famosa de México.

Para conocer horarios, dinámicas y contenido exclusivo, también puedes consultar las redes sociales oficiales y el portal MasterChefMX.tv

