“Estás muy indisciplinada": Así es como Lancer castigó a Luis en MasterChef 24/7 antes del domingo de eliminación (VIDEO)
Así liberaron la tensión previo al domingo de eliminación en MasterChef 24/7.
Lancer, conocido por su personalidad enigmática e impredecible dentro del Mundo MasterChef 24/7, se estaba preparando para el domingo de eliminación, cuando de pronto se dirigió a Luis para señalarle que no se había portado nada bien estos días, así que tomó su cinturón y se preparó para castigarlo como sólo él sabe.