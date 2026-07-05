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“Soy muy dura conmigo misma": Claudia tiene una profunda plática con Nora previo al domingo de eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Las cocineras aseguraron que esta noche enfrentarán un gran reto en MasterChef 24/7.

Poco antes de enfrentar un nuevo domingo de eliminación en MasterChef 24/7, Claudia y Nora se dedicaron a estudiar, pero también aprovecharon para tener una plática profunda, en la que Nora le dijo a Claudia que siente que es muy dura consigo misma, cosa que Claudia aceptó y aseguró que trabajará en eso, pues reconoce que no es del todo bueno para ella.

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