“Soy muy dura conmigo misma": Claudia tiene una profunda plática con Nora previo al domingo de eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Poco antes de enfrentar un nuevo domingo de eliminación en MasterChef 24/7, Claudia y Nora se dedicaron a estudiar, pero también aprovecharon para tener una plática profunda, en la que Nora le dijo a Claudia que siente que es muy dura consigo misma, cosa que Claudia aceptó y aseguró que trabajará en eso, pues reconoce que no es del todo bueno para ella.