¿Fan de BTS? Ella fue la tiktoker que sorprendió en MasterChef 24/7 al dedicar sus platillos al grupo de K-pop BTS

La fiebre por el K-pop también llegó a la cocina de MasterChef 24/7. Durante la experiencia especial con TikTok, previo al arranque del reality, una de las creadoras de contenido que más llamó la atención fue Susy Mouriz, quien dejó claro que además de amar la gastronomía y cocinar, también es una verdadera Army, nombre con el que se conoce a los fans de BTS.

En medio de los retos culinarios y la convivencia con otros influencers, Susy Mouriz aprovechó uno de los momentos más importantes de la competencia para rendir homenaje al famoso grupo surcoreano. La tiktoker decidió dedicar sus platillos a BTS, algo que rápidamente generó reacciones entre los asistentes y seguidores del evento en redes sociales.

La creadora de contenido contó que su admiración por la banda va mucho más allá de escuchar sus canciones. Incluso confesó que lloró cuando tuvo la oportunidad de asistir a uno de sus conciertos, una experiencia que describió como “de las mejores” que ha vivido.

Durante la experiencia TikTok en Mundo MasterChef 24/7 participaron 13 creadores de contenido que pusieron a prueba sus habilidades culinarias con la esperanza de ganar un lugar en la próxima temporada del famoso reality de cocina. Aunque cada participante mostró su personalidad y estilo frente a las cámaras, Susy logró destacar por la naturalidad con la que habló de sus gustos y por la emoción que mostró al relacionar la cocina con uno de sus mayores fandoms.

¿Quién ganó la experiencia con TikTok en MasterChef 24/7?