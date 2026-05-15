Los 5 mejores momentos de los creadores de contenido en el Mundo MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 está a punto de comenzar, sin embargo, previo al estreno del reality, 13 creadores de contenido entraron al Mundo MasterChef para competir por un lugar dentro de los concursantes del show. Durante 24 horas, los tiktokers vivieron una experiencia que dejó momentos dignos de recordar.

Los mejores momentos de los creadores de contenido en el Mundo MasterChef 24/7

Estos son los 5 mejores instantes que los creadores de contenido disfrutaron (y no tanto), durante su estancia en la experiencia con TikTok en MasterChef 24/7.

Los platillos al estilo Salvador Dalí

En uno de los retos, los tiktokers tuvieron que cocinar para la maestra del fuego, Isabel Carvajal , y aunque algunos demostraron sus dotes para la cocina, los resultados no fueron tan positivos para todos, pues el platillo de Cecia Loaiza y la Abue Angie no salió como esperaban y la chef terminó definiéndolo como un plato al estilo Salvador Dalí: exótico.

Cecia Loaiza los problemas entre Kim y Steff Loaiza

La creadora de contenido fue cuestionada acerca de los rumores acerca de los problemas con sus primas Kim y Steff Loaiza , a lo que la tiktoker aclaró que es un tema delicado para ella, pues se trata de asuntos familiares pero resaltó que ella espera que todo se arregle, pero que no hablaría de su vida en familia.

La ‘terrible’ olla exprés

Durante uno de los retos, Alex Durán tuvo que enfrentarse a la que para muchos resulta un temido elemento de la cocina: la olla exprés. Fiel a su estilo divertido, expresó su temor por este utensilio, sin embargo, Julio Vázquez llegó al rescate de su compañero para ayudarle a abrirla sin ‘exponer su vida’.

El reto de la lengua

Aunque oficialmente se llamó “El Reto Exprés”, quedó marcado porque los participantes tuvieron que adivinar cuáles eran los ingredientes con los que iban a cocinar, pero valiéndose solo del tacto, y uno de los elementos que más generó controversia fue la lengua, la cual al tocarla muchos reaccionaron de una manera que generó risas y sorpresas.

El momento de conocer al nuevo integrante de MasterChef 24/7

Aunque los 13 creadores de contenido demostraron de qué estaban hechos, solo uno podía ganar el lugar dentro del Mundo MasterChef, y ese fue Julio Vázquez, quien al recibir el mandil, aseguró que se sentía como niño en Disney, y que estaba más que listo para formar parte de los competidores del reality.