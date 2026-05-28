Fans de MasterChef 24/7 rescatan a Daniela en las votaciones de este miércoles 27 de mayo
Daniela fue la cocinera de MasterChef 24/ 7 que fue salvada por los votos de sus seguidores esta noche.
Sin duda este miércoles 27 de mayo se convirtió en uno de los programas más emocionantes, pues durante la batalla de equipos quedaron momentos dignos de recordar, además, pudimos conocer quiénes fueron los concursantes que ya se ganaron el derecho de subir al balcón de MasterChef 24/7 debido a su desempeño en la cocina más famosa de México, pero también, al cocinero que contó con mayor número de votos por parte del público.
La batalla por equipos de este miércoles 27 de mayo de 2026, dejó nervios, errores y mucha presión dentro de la cocina más famosa de México. Como suele ocurrir cada miércoles, el desempeño de los participantes no solamente fue evaluado por sabor y técnica, también influyeron factores como organización, liderazgo y trabajo en equipo.
¿Quién fue el cocinero que salvó el público este miércoles 27 de mayo en MasterChef 24/7?
Desde que se abrieron las votaciones oficiales, los fans rápidamente se movilizaron en redes sociales para apoyar a sus concursantes preferidos, pero el ganador de este semana fue: Daniela.
Gracias a los votos del público, Daniela pudo unirse al grupo de cocineros que esta semana logró ganarse un lugar en el balcón de MasterChef: Claudia, Pablo y Arturo y estar alejados del riesgo de abandonar el reality durante el próximo domingo de eliminación, ya que mañana no recibirán mandil negro.
¿Cómo ver MasterChef 2026?
MasterChef 2026 puede verse de lunes a viernes a las 8:30 de la noche a través de Azteca UNO en televisión abierta. Además, los fans que quieran seguir cada detalle de la convivencia, estrategias y momentos detrás de cámaras pueden hacerlo mediante Disney+, plataforma que ofrece acceso 24/7 al reality. Ahí es posible ver lo que ocurre dentro de la casa y la cocina durante todo el día, incluyendo conversaciones, ensayos y momentos que no siempre aparecen en la transmisión de TV. También suelen compartirse clips, adelantos y contenido exclusivo en las redes sociales oficiales de MasterChef 24/7 y TV Azteca.