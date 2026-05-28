Fans de MasterChef 24/7 rescatan a Daniela en las votaciones de este miércoles 27 de mayo

Sin duda este miércoles 27 de mayo se convirtió en uno de los programas más emocionantes, pues durante la batalla de equipos quedaron momentos dignos de recordar, además, pudimos conocer quiénes fueron los concursantes que ya se ganaron el derecho de subir al balcón de MasterChef 24/7 debido a su desempeño en la cocina más famosa de México, pero también, al cocinero que contó con mayor número de votos por parte del público.

La batalla por equipos de este miércoles 27 de mayo de 2026, dejó nervios, errores y mucha presión dentro de la cocina más famosa de México. Como suele ocurrir cada miércoles, el desempeño de los participantes no solamente fue evaluado por sabor y técnica, también influyeron factores como organización, liderazgo y trabajo en equipo.

Daniela de MasterChef 24/7

¿Quién fue el cocinero que salvó el público este miércoles 27 de mayo en MasterChef 24/7?

Desde que se abrieron las votaciones oficiales, los fans rápidamente se movilizaron en redes sociales para apoyar a sus concursantes preferidos, pero el ganador de este semana fue: Daniela.

Gracias a los votos del público, Daniela pudo unirse al grupo de cocineros que esta semana logró ganarse un lugar en el balcón de MasterChef: Claudia, Pablo y Arturo y estar alejados del riesgo de abandonar el reality durante el próximo domingo de eliminación, ya que mañana no recibirán mandil negro.

Daniela de MasterChef 24/7

¿Cómo ver MasterChef 2026?