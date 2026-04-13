¡CONFIRMADO! MasterChef 24/7 ya tiene fecha de estreno y promete encender la cocina más famosa de México

La cocina más famosa de México está por comenzar, y oficialmente ya tenemos fecha de estreno que sin duda no puedes dejar pasar ni perderte de un solo capítulo, hora o minuto de la transmisión, pues viene en un formato nunca antes visto. Lo tendremos 24/7, donde las luces nunca se apagan y podremos ver a los participantes en sus mejores y peores versiones, antes de comer y después de comer, cocinando y haciendo todo por permanecer en la contienda.

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Por ello no te puedes perder el gran estreno de este nuevo formato, el cual podrás ver completamente en vivo por la señal de Azteca Uno, app y sitio web a partir del 17 de mayo de 2026.

¿Qué tiene de nuevo MasterChef?

Sin duda, lo que lo hace impresionante es el nuevo formato, pues por primera vez tendremos un monitoreo de los concursantes 24/7, lo que nos permitirá conectar y conocer de una forma más profunda a cada uno de ellos, entendiendo su vida y sus pensamientos dentro y fuera de la cocina.

Este formato también viene con lo que por mucho tiempo esperamos, pues al poder inscribirse cualquiera por el casting digital y presencial de Venga la Alegría, también veremos historias reales y cercanas, personas comunes cuya pasión o incluso hobby es cocinar, y sin duda vienen a demostrar que no lo hacen nada mal.

¿Cómo hacer el casting digital?

Para poder formar parte de MasterChef 24/7, puedes ingresar al casting digital donde solo tienes que registrarte aquí y subir un pequeño video donde nos cuentes tu historia de vida en relación con la cocina mientras creas magia culinaria.