Carlos Quirarte: ¿El finalista sorpresa de MasterChef Celebrity Generaciones?

La cocina más famosa de México está que arde rumbo a la gran final de MasterChef Celebrity Generaciones, que después de 17 semanas, sólo 3 participantes llegarán al último programa y quien ya consiguió su pase es Carlos Quirarte.

Desde que ingresó a este reality show, Carlos Quirarte ha demostrado una gran evolución a lo largo de la competencia, con platillos que se llevaron los mejores comentarios de los chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena.

Pero, ¿qué lo hace tan especial para este público de 20 a 50 años que sigue cada paso de MasterChef Celebrity Generaciones? Su carisma, su dedicación y, por supuesto, su innegable talento en los fogones, lo han convertido en una figura a seguir.

¿Quién es el primer FINALISTA de MasterChef Celebrity México 2025?

En la gran semifinal de MasterChef Celebrity Generaciones, Carlos Quirarte se convirtió en el primer finalista, luego de tener algunos problemas con el horno; sin embargo, salió adelante en la competencia, para resolver y ofrecer un platillo al que no se resistieron Zahie, Adrián y Poncho.

Carlos Quirarte brilla en la cocina de MasterChef Celebrity Generaciones, así se convirtió en el primer finalista confirmado

Carlos Quirarte se caracterizó en toda la competencia, por ser un participante que fue evolucionando a lo largo del programa con sus platillos, los sabores y emociones fueron destacando programa a programa.

En uno de los momentos más emotivos de la temporada, Carlos compartió cómo tomó la difícil decisión de alejarse de su familia para poder cumplir sus sueños.

Carlos Quirarte se rompió al recordar a su abuelita y a su familia, y sin filtros, como nunca antes, habló sobre lo que ha pasado a lo largo de los años. Quirarte confesó que no pudo estar en el último suspiro de su abuela, pues se tuvo que alejar de su familia para poder cumplir sus sueños y es algo que le ha costado mucho trabajo.

“Hablar de la familia para mí siempre ha sido muy difícil, porque la he tenido lejos muchos años de mi vida, por cumplir el sueño de entretener al público, y no me pude despedir de ella en su último suspiro, pero me ha hecho la persona que soy hoy, porque su recuerdo vive en mí, siempre”, dijo entre lágrimas.

¿Cuándo es la final de MasterChef Celebrity Generaciones?

Te invitamos a disfrutar la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity Generaciones el próximo 27 de julio a través de la pantalla de Azteca UNO, a partir de las 8:00 de la noche. Disfruta de un programa en el que los sabores y las emociones son las protagonistas.