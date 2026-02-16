ÚLTIMA HORA: TV Azteca revoluciona México al presentar MasterChef en formato 24/7
La cocina más famosa de México se prepara para recibir a los nuevos cocineros que este año vivirán al límite al ser parte del primer reality culinario 24/7.
Este 16 de febrero al fin se revelaron los detalles que tendrá el nuevo formato de MasterChef 2026 y uno de los puntos que más destacó fue que para esta nueva edición el reality culinario tendrá un formato 24/7, esto quiere decir que los nuevos concursantes estarán bajo el ojo público ya que serán vigilados con cámaras activas dentro y fuera de la cocina.
Asimismo, será un formato más extendido al que conocíamos, donde cada fin de semana se transmitía un episodio grabado donde destacaba el desempeño de cada cocinero, el trabajo contratiempo, retos dentro de la emisión, conflictos entre los mismos concursantes y la eliminación semanal. En esta nueva edición se promete más adrenalina.
México hace historia al tener el primer MasterChef 24/7
Lo más destacable de este nuevo proyecto es que al rededor de todas las temporadas, todas las emisiones internacionales MasterChef México acompañado de la mano de TV Azteca será el primer país en presentar la cocina 24/7, apostando por una nueva experiencia tanto para los chefs como para el público.