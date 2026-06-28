Flor revela cuáles serán los platillos que cocinará esta noche en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Ante los nervios por enfrentar este domingo de eliminación en MasterChef 24/7, los participantes se han dedicado a planear y estudiar sus recetas, y una de ellas es Flor, quien no dudó en contarle a Ixdit, cuáles serán los platillos que preparará este 28 de junio como parte de su estrategia para permanecer una semana más en la cocina más famosa de México.