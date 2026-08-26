"¿Qué clase de actitud es esa?": El fuerte regaño de la Chef Lili a Michelle de cara a la final de MasterChef 24/7 (VIDEO)
La Maestra del Fuego reprobó la actitud de Michelle en los últimos días de MasterChef 24/7.
Esta tarde en el Mundo MasterChef 24/7, los cocineros recibieron una clase más de la Chef Lili, quien les compartió sus mejores recomendaciones para enfrentar esta gala; sin embargo, Michelle se mostró desanimada y aseguró que prefería guardar sus energías para el jueves, por lo que la Maestra del Fuego no tardó en reprobar su actitud.