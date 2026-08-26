El Otro lado de los Realities: Exatlón México: La Villa 360 y un entrenamiento que terminó mal

El Otro Lado de los Realities puso bajo la lupa el arranque de Exatlón México, desde los beneficios de La Villa hasta la presión que enfrentan los nuevos competidores frente a las leyendas. Durante el segundo día, Anaid terminó lastimada tras un entrenamiento, mientras los conductores analizaron si el incidente fue producto de una distracción o del deseo de sobresalir.