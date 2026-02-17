HORA LÍMITE para inscribirte en el casting de MasterChef 2026 HOY martes 17 de febrero, formato 24/7

Este 2026 la cocina más famosa de México le abre las puestas a todos aquellos que quieran ser parte del nuevo formato de MasterChef 24/7, que promete ser una de las temporadas más explosivas debido a que los concursantes serán observados cada minuto por durante casi 3 meses, si estás interesado en ser parte de la historia que marcará México con este reality no pierdas más el tiempo y quédate aquí para que sepas todo lo que debes de realizar para que tu nombre sea el próximo en estar plasmado en un codiciado mandil.

Recuerda que para este formato debes realizar antes un Casting Digital, sin embargo, este cuenta con una fecha límite para poder ser entre los elegidos para continuar con las etapas de selección hasta que finalmente se determine a los afortunados en formar parte de MasrterChef 24/7.

¿Cuál es la hora límite para inscribirme al casting de MasterChef 24/7 y cuáles son los requisitos?

Como te lo mencionamos anteriormente, para ser parte de MasterChef México 24/7 debes considerar realizar un Casting Digital el cual consiste en mandar un video de 3 minutos contestando algunas preguntas que conocerás una vez que inicies con el registro de tu información personal para participar en la selección de los próximos cocineros 2026.

Recuerda que hoy martes 17 de febrero 2026 tienes hasta las 11:59 pm como hora límite para completar y enviar el formulario de registro. Este formulario es el primer paso para empezar oficialmente con tu proceso de selección.

¿Cuáles son los requisitos para ser parte de MasterChef 24/7?

Este lunes 16 de febrero se reveló que para esta edición cualquier persona sea o no famoso, trabajador, estudiante, ama de casa, abuelito o profesionista, puede aplicar en el proceso de selección y concursar en el reality culinario, asimismo, no importa la edad y género, lo importante es tener un perfil que comparta su pasión y amor por la cocina. Sin embargo, debes consideras un punto importante, ya que al ser un reality 24/7 tienes que apartarte de tu vida habitual por al menos 3 meses.

Para más información y empezar con tu registro da clic aquí y sigue todos los pasos. ¡Mucha Suerte!