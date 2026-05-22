“Mejor vete": Ramahá EXPLOTA contra Michelle por su pleito con Lula en MasterChef 24/7

A pesar de que Ramahá en MasterChef 24/7 se ha mostrado como una persona muy amigable, tiene un carácter fuerte que no duda en sacar cuando hay algo que considera injusto. Y en esta ocasión, la resposable de hacerlo enojar fue Michelle, quien tuvo un incidente con Lula que la llevó hasta las lágrimas, provocando que otros participantes se indignaran.

Ante esta situación, Ramahá se sinceró con Camila y le confesó que sí le molestan las actitudes de Michelle con Lula, especialmente porque no está siendo cosnciente de que es una mujer mayor que se merece respeto. Y con una notable molestia, despotricó en contra de su compañera mencionando que, si realmente se siente tan incómoda compartiendo habitación, aproveche que tiene delantal negro para regresar a su casa.

"Que se vaya. Si tanto le molesta, pues tiene el delantal negro, que lo aproveche. O sea, si no estás dispuesta a convivir, mejor vete", compartió el concursante de MasterChef 2026 que ha ganado gran simpatía por su excéntrica personalidad.

A Ramahá no le pareció la actitud de Michelle con Lula en MasterChef 24/7|ESPECIAL

¿Por qué se pelearon Lula y Michelle en MasterChef 24/7?

El problema entre Michelle y Lula en MasterChef 24/7 comenzó por una serie de comentarios sobre las personas que roncan mucho o hacen ruido cuando ya es tarde y no dejan descansar a los demás. Esto porque la ganadora del reto de equipos consideró que eran indirectas hacia ella, pues en más de una ocasión ha hablado acerca de que tiene una condición de salud que le impide dormir en silencio y siempre se disculpa por eso.

Por su parte, Michelle, que en la noche tuvo una crisis por su delantal negro, insistió en que sus palabras no fueron un ataque directo hacia Lula, sino que ella siempre trata de mover a los demás para que guarden silencio y no lo hizo con mala intención. Aun así, hubo cocineros de MasterChef 24/7 que se sintieron incómodos con la actitud de su compañera al igual que Ramahá y siguen insistiendo en que si están compartiendo espacios debe exstir cierto respeto.

¿Dónde ver MasterChef 2026? Así puedes seguir el 24/7

Para no perderte ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7, puedes seguir la transmisión en el canal de YouTube de MasterChef y en su cuenta de TikTok. También está disponible en el siwio de Azteca UNO y el acceso total en Disney+. Y para seguir los programas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.