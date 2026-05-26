¡Se encienden los ánimos en el reto de mermeladas! Ramahá pierde el control; Ixdit y Michelle DISCUTEN

El trabajo bajo presión en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 encendió los ánimos en algunos cocineros que no se aguantaron las ganas de pelear y reclamar: Ramahá gritó de frustración cuando tocaron sus frascos esterilizados, mientras que Ixdit y Michelle se enfrascaron en una explosiva discusión.

¿Qué roces hubo durante el reto de las mermeladas en MasterChef 24/7?

Las quemadas, el caos, el avance implacable del reloj, la coordinación de cocinar y limpiar al mismo tiempo, así como la presión por terminar a tiempo de hacer 20 frascos de mermelada desde cero acabaron por vencer la paciencia de algunos cocineros: Ramahá, por ejemplo, perdió la paciencia cuando tocó una de las cocineras sus frascos recién esterilizados.

"¡No, no los toques con tu mano, no... ya nos partiste el alma... Luna, hay que volver a desinfectar tus frascos! Todos, los tocó", explotó Ramahá súper frustrado porque los frascos ya estaban perfectamente limpios y volver a desinfectarlos le quitaría valiosos minutos. "Ay, perdón, es que no sabía, perdón bebé", se excusó la competidora.

Este incidente se resolvió en cuestión de segundos y no pasó a mayores; sin embargo, las cosas subieron de tono cuando Michelle protagonizó… ¡otra discusión! con Ixdit , a quien acusó de no dejarla usar una olla; la cocinera no se quedó callada y fue directamente con la maestra Lili Cuéllar, quien acudió para calmarlas.

"¡Auch, Ixdit, me estás quemando, ¿por qué lo avientas? La tapa está fría, pero la mano está caliente", estalló Michelle. Ixdit, por su parte, fue con Lili Cuéllar de inmediato: "Chef, ¿vamos por tiempos para poder utilizar las cacerolas con agua? Es que no me permiten", se quejó.

"Los avientan cuando estoy aquí y me queman con el agua, tiene que esperar (…) tiene que respetar que estoy cerca y que me estoy quemando", estalló Michelle. "Sólo metí una tapa y me dijiste 'no puedes' ", contestó Ixdit bastante enojada; al final, la "Maestra del Fuego" hizo un llamado a la calma.

"A ver, vamos a respirar, necesitamos al final acabar con este trabajo", dijo la experta repostera.

Al final, Ixdit y Michelle ya no pelearon pero sí quedó un ambiente incómodo entre ellas que fue notorio para todos... ¿los encontronazos se reanudarán en otro momento de MasterChef 24/7?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?