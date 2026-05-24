MasterChef 24/7 | Claudia Lizaldi habla con Lancer y arranca el intenso reto de eliminación

Antes de comenzar el reto de eliminación en MasterChef 24/7, Claudia Lizaldi habló directamente con Lancer, pidiéndole dejar atrás los dramas y enfocarse en la oportunidad que tiene para demostrar su talento en la cocina. Más adelante, Claudia explicó el significado de los símbolos colocados sobre las mesas, los cuales representarían las raíces e inspiración de cada preparación. Los chefs revelaron que el reto de eliminación estará dividido en dos etapas y que los mejores platillos lograrán subir al balcón.

Para la primera parte del desafío, los cocineros deberán preparar una entrada caliente en tan solo 15 minutos, contando además con únicamente 3 minutos para correr al mercado por ingredientes. Entre los elementos obligatorios que tendrán que integrar a sus platillos destacan birria, ajo y mantequilla, aumentando la presión desde el primer segundo de la competencia.

