¿Jazmín tiene un hijo? Quién es el “bodoque” de la cocinera de MasterChef 24/7

Jazmín es una de las cocineras que compite en MasterChef 24/7, pero la participante también es conocida en las redes sociales por sus videos de comedia. En sus clips ha llamado la atención de sus seguidores un bebé, lo que ha generado especulaciones acerca de si tiene un hijo. Aquí te vamos a contar quién es el "bodoque" de la creadora de contenido.

La originaria de Nayarit ya se ha ganado un lugar entre los fans del reality culinario, principalmente por su carisma y porque recientemente reveló que comienza a sentir algo especial por un compañero.

Jazmín de MasterChef 24/7 se sinceró con sus compañeros.

¿Jazmín de MasterChef 24/7 tiene un hijo?

La joven se ha vuelto muy viral en TikTok e Instagram bajo la cuenta "Jazmin Mdfkr" gracias a sus videos de humor, estilo de vida y sus divertidas interacciones familiares. En muchos de sus clips se puede ver a su papá (Francisco) y a un pequeño a quien normalmente llama "bodoque".

Aunque la duda sobre si tiene un hijo surgió hace más de un año, la creadora de contenido ha explicado que no es su bebé, si no su hermanito. Los padres de la cocinera tuvieron a su segundo hijo a inicios del 2025, cuando la joven tenía 21 años. Así, se convirtió en la hermana mayor y también en la cuidadora, como lo deja ver en sus clips.

Con un tono un poco más serio, Jazmín también ha confesado en sus publicaciones que se siente muy feliz de tener un hermanito, un deseo que tenía desde hace tiempo.

¿Quién es Jazmín Bernal y a qué se dedica?

Jhoana Jazmín Bernal Tapia, nombre completo de la creadora de contenido, trabaja de cerca en proyectos culinarios con su familia, como la venta de hamburguesas y hotdos estilo Sonora, y una panadería. Asimismo, en sus cuentas de redes sociales ha dejado ver su amor por la cocina con videos en los que muestra recetas sencillas y fáciles de hacer, lo que la llevó a probarse en la competencia de MasterChef 24/7.

Su contenido destaca por un estilo cómico, directo y sin filtros sobre la vida cotidiana, cosa que ya ha dejado ver en la competencia, en la que se ha ganado a algunos de sus compañeros por su forma de ser sincera y cómica.