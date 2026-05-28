¡Enchiladas y tensión! Cocineros enfrentan su SEGUNDO RETO en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7

La Cocina Oculta de MasterChef 24/7 se llenó de salsita, tortillas, queso y cebolla con el segundo reto que vivieron los participantes bajo la atenta vigilancia de la "Maestra del Fuego" Isabel Carvajal... ¡primero aprendieron a hacer enchiladas y ahora prepararon DECENAS de órdenes listas para que otras personas las prueben!

¿Cómo fue el Reto Oculto de las enchiladas en MasterChef 24/7?

La mañana de este jueves 28 de mayo del 2026, la maestra Isabel Carvajal convocó a todos los participantes de MasterChef 24/7 a la cocina oculta para explicarles el segundo reto de la semana: primero hicieron frascos de mermeladas desde cero y ahora les tocó hacer... ¡órdenes de enchiladas!

Como te comentamos ayer miércoles, la chef Isabel dedicó una de sus clases a compartir los secretos de una enchilada perfecta y ahora los alumnos debieron aplicar estos conocimientos en medio de un ambiente a contrarreloj como el que se vive en una cocina real.

"Ayer les enseñé a hacer enchiladas desde cero, hoy ustedes van a hacer las enchiladas solos, yo solamente los voy a estar revisando, vamos a hacer enchiladas para que salgan fuera del mundo MasterChef (…) lo que vamos a preparar aquí se va al mundo universitario allá afuera", explicó la maestra.

Carvajal fue más allá y advirtió que los platillos serán degustados por estudiantes de Naucalpan, por lo que pidió echarle muchas ganas para recibir buenas críticas en esta ocasión.

"Lo que preparemos hoy se irán directamente a estudiantes del Grupo Tecnológico Universitario (GTU) de Naucalpan, entonces imagínense a estos jovencitos, la emoción que deben sentir al ser los primeros que prueben algo de MasterChef, entonces vamos a cocinar con cariño, amor, disciplina e HIGIENE", dijo.

Luego de lavarse bien las manos, los cocineros pusieron manos a la obra: divididos en 2 equipos, los cocineros tuvieron hora y media para trabajar ¡104 órdenes! de enchiladas con montaje y envasado.

Obviamente, la tensión estuvo presente a cada momento, pues cocineros como Ramahá, Carmen, Michelle y Ricardo tuvieron roces pequeños que la maestra se encargó de corregir: "No es regaño, no es regaño, ¿sabes qué? Yo no puedo con la gente que se queja, tienes que cambiar tu actitud", expresó la chef ante una molestia de Richie.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?