Carmen acusa a Ramahá de “ESTROPEAR” las recetas en MasterChef 24/7: “No tiene el sazón”

Carmen aceptó que hacer equipo con Ramahá en MasterChef 24/7 no le agrada mucho ya que, según su versión, el cocinero yucateco siempre encuentra la forma de "estropear" las recetas con su sazón... ¡lo acusó de dejar demasiado ácida la salsa de las enchiladas!

¿Qué dijo Carmen sobre Ramahá en MasterChef 24/7?

Durante una entrevista exclusiva para MasterChef 24/7, Carmen compartió sus impresiones del segundo Reto Oculto del reality: en esta ocasión, los cocineros se dividieron en dos equipos para hacer un total de 104 órdenes de enchiladas.

Para nadie fue un secreto que el equipo de Carmen tuvo varios roces y pequeños desacuerdos, sobre todo porque la maestra Isabel Carvajal probó la salsa y no le gustó por ácida, por lo que Michelle debió recurrir a trucos rápidos para cambiarle el sabor.

Sobre este incidente, Carmen culpó a Ramahá directamente de eso: "Ramahá se encargó de la salsa y la verdad medio colapsé ahí, porque siempre he notado que a él le toca lo más fuerte, nos ha estropeado la carne de venado, la carne de puerco y ahora con la salsa la probé y era puro tomatillo", narró.

Michelle debió arreglar el sabor con chiles y otros ingredientes de manera rápida y todo salió bien; sin embargo, a Carmen no le quedó una buena impresión de Ramahá:

"Michelle salvó esa salsa (…) se puso a licuar cebollas, serranos, un fondo y apenas se fue regulando (…) Ramahá tiene una manera peculiar de trabajar, voluntariamente lo metí a trabajar a mi equipo (…) con la carne de venado, era masticar un pedazo de hule (…) él agarra lo más importante, pero no tiene sazón", se quejó.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?