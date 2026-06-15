Julio define su estrategia tras la decisión de mandarlo al último reto de eliminación: “Ya es platillo y gel” (VIDEO)
El cocinero habló sobre la ruta que tomará en el reality show tras la revelación de la estrategia de Antrax
Luego de que gala de eliminación del domingo 14 de junio mostrara que la decisión de Ixdit de mandar a Julio al último reto de eliminación estuviera sustentada en la estrategia de Antrax, el cocinero le compartió a Carmen la ruta que tomará desde esta semana en MasterChef 24/7.