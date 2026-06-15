PostShow | Ricardo llega al Post Show y habla sin filtros sobre su eliminación en MasterChef 24/7

Tras convertirse en el eliminado de la noche, Ricardo llega al Post Show de MasterChef 24/7 para hablar abiertamente sobre su salida de la competencia. Durante la entrevista, el cocinero comparte algunos de los momentos más importantes de su paso por la cocina más famosa de México, además de revelar detalles sobre las relaciones que construyó con sus compañeros. Entre los temas más comentados, Ricardo aborda su complicada relación con Lancer y ofrece su perspectiva sobre las diferencias que surgieron entre ellos a lo largo de la temporada. Una charla llena de confesiones, reflexiones y anécdotas que promete dar mucho de qué hablar.