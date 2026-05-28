La batalla por equipos de MasterChef 24/7 recibe a un grupo de jueces especiales

Desde el primer minuto, la batalla por equipos comenzó con mucha intensidad, pues los tres grupos liderados por Claudia (equipo rojo), Luis (equipo azul) y Flor (equipo amarillo) no solamente hicieron todo lo posible por llevarse la victoria, sino que, en esta ocasión, tuvieron la oportunidad de cocinar para unos jueces especiales que no se trataron de los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena.

Los cocineros buscaron convencer a los comensales

Sin perder un instante, los paladares más exigentes de México les compartieron los pormenores a los tres equipos y es que tenían la encomienda de preparar 33 porciones para los comensales que se encontraban de visita en MasterChef 24/7.

Los cocineros tenían que preparar una proteína junto con una guarnición y una salsa en 60 minutos; además, la persona al frente de su respectivo equipo podía asistir al mercado en compañía de un participante de su elección. Por otro lado, los equipos comenzaron a cocinar de manera escalonada.

Cabe recordar que Claudia, la capitana del equipo rojo, recibió este día una clase magistral exclusiva tras haber sido triunfadora en la gala de beneficio o castigo el día de ayer, por lo que comenzó este desafío con una importante ventaja para ella y sus compañeros Lula, Ricardo, Diego, Lancer, Pablo y el actual portador del Pin, Arturo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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