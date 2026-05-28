Previo a la batalla por equipos, Claudia le comparte detalles de la receta a Arturo: “Te la platico por estrategia”

La batalla por equipos de MasterChef 24/7 prometer mantener las emociones al límite, pues del resultado dependerá la permanencia en el reality show de algunos cocineros, por lo que Claudia se tomó un momento para compartirle a Arturo algunos aspectos de la exclusiva clase magistral que ganó tras convencer a los paladares más exigentes de México en la gala de beneficio o castigo en la noche de ayer.

Claudia aprovecha su ventaja al máximo

Minutos antes de que comenzara la batalla por equipos, Claudia decidió apartar a Arturo, quien se encontraba mandando un mensaje por medio de las cámaras del Mundo MasterChef 24/7, para compartirle algunos detalles que la receta que seguirían en el reto.

La capitana del equipo rojo argumentó que el objetivo de compartirle el procedimiento exclusivamente al actual portador del poder del Pin era ser más eficientes en temas relacionados a los procesos y que formaba parte de una estrategia; sin embargo, también señaló que todos los miembros de su equipo estarían al tanto de lo prepararían por la noche.

Luego de que Claudia le compartiera los pormenores, Arturo le hizo saber que estaría de acuerdo con lo ella decidiera, por lo que la capitana procedió a conocer su opinión en torno al cocinero que sería más apto para ayudarles con el proceso.

Cabe recordar que Luis también fue uno de los ganadores del reto de ayer, por lo que se convirtió en capitán del equipo azul, mientras que Flor liderará el equipo amarillo tras ser la cocinera con mayor número de votos por parte del público.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Claudia (equipo rojo), Luis (equipo azul) y Flor (equipo amarillo); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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