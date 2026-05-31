La Chef Isabel Carvajal habla de su experiencia en el equipo los “Maestros del Fuego” en MasterChef 24/7

Los cocineros de MasterChef 24/7 están viviendo una experiencia única gracias a todas las sorpresas que han tenido desde el primer día. Esto incluye el momento en que conocieron a la Chef Isabel Carvajal, quien llegó desde Barcelona hasta la Ciudad de México para ser una de las profesoras de la temporada.

Y así como los participantes quedan encantados cada que les toca clase por todo lo que les enseña, ella también está fascinada con lo que está viviendo con un papel tan importante en la competencia. Así lo compartió a través de sus historias de Instagram, donde Isabel Carvajal confesó que cree que su paso por MasterChef 24/7 era algo que le deparaba el destino, pues se siente muy cómoda ante las cámaras y se le está haciendo más fácil de lo que imaginaba .

"Nunca me he sentido nerviosa, la verdad es que me encanta. Yo creo que Dios me había estado preparando para este momento. Todo ha salido genial, nunca hemos tenido que repetir nada. Creo que también porque son cosas que yo ya hacía con mis videos. Así que estoy encantada, porque al final estoy haciendo lo que más amo. Me dejan ser yo y estoy muy feliz", afirmó la cocinera mexicana, que desde hace varios años conquistó España con su sazón.

Quiénes son los 4 "Maestros del fuego" de MasterChef 24/7

En la temporada 2026 de MasterChef 24/7, existe un selecto grupo de "Maestros del fuego", conformado por chefs que se encargan de darle lecciones especiales a los participantes para que aprendan nuevas técnicas y perfeccionen sus habilidades en la cocina. Este equipo está conformado por Diego Niño, Lili Cuéllar, Isabel Carvajal y Édgar Núñez, que hace tan solo unos días celebró el reconocimiento que obtuvo uno de sus restaurantes al ganar una Estrella Michelín.

¿A qué hora pasan MasterChef 24/7? Así puedes seguir la transmisión

Si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7, puedes sintonizar el sitio web y app de Azteca UNO. También a través de Disney+ están disponibles las cámaras de acceso total. En internet, se transmite en vivo en la cuenta de YouTube de MasterChef México y en la cuenta de TikTok de Azteca UNO.

Para ver todas las galas completamente en tiempo real, MasterChef es transmitido por TV de lunes a viernes a las 20:30 horas; mientras que los domingos de eliminación son a las 20:00 horas.