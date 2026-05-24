Estos son todos los restaurantes de Édgar Núñez, uno de los “Maestros del fuego” en MasterChef 24/7
El chef es uno de los profesionales más destacados de la gastronomía nacional gracias a su innovadora visión de la cocina y los conceptos de sus restaurantes.
El chef Édgar Núñez es uno de los personajes clave en MasterChef 24/7 gracias a que conforma el equipo de "Maestros del fuego" junto a reconocidos personajes de la gastronomía mexicana. Y además de su importante labor como profesor de la cocina más famosa de México, también cuenta con una extensa experiencia de más de 20 años, exitosos negocios en el ámbito restaurantero reconocidos mundialmente y ahora tiene la misión de compartir su conocimiento con los participantes.
¿Cuántos restaurantes tiene Édgar Núñez? La importante trayectoria del "Maestro del fuego" de MasterChef 24/7
- Sud 777. Inaugurado en 2008, este restaurante está dedicado a la cocina vegetal mexicana que explota sabores y tiene combinaciones innovadoras. Está ubicado al sur de la Ciudad de México, específicamente en la zona del Pedregal. Forma parte de los "50 Best World" y en 2025, Sud 777 ganó una mención en la Guía Michelín dedicada a la excelencia gastronómica.
- Comedor Jacinta. Inaugurado en 2016, este restaurante es una propuesta moderna que reinterpreta platillos de la infancia del chef Édgar Núñez. Se encuentra en la zona Poniente de la Ciudad de México, específicamente en el corazón de Polanco. El Comedor Jacinta cuenta con una mención en la Guía Michelín 2025 y en los "50 Best World".
- María Dolores. Es un restaurante con concepto de cocina estacional contemporánea y la alta gastronomía con sabores mexicanos. Está ubicado en el Atelier de Hoteles en Playa Mujeres en el estado de Quintana Roo. Ha sido recomendado por la Guía Michelín y por la Forbes Travel Guide.
¿Quiénes son los "Maestros del fuego" en MasterChef 24/7?
La temporada 2026 de MasterChef tiene un exclusivo equipo de profesores que se encargan de darle clases a los participantes para que aprendan nuevas técnicas en la cocina. Este equipo está conformado por Édgar Núñez, Isabel Carvajal, Diego Niño y Lili Cuéllar. Así que a lo largo de la semana 1 en MasterChef 24/7, ya han tenido varias lecciones preparando fondos, purés, merengues, bizcochos y hasta mole tradicional hecho desde cero.