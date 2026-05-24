Estos son todos los restaurantes de Édgar Núñez, uno de los “Maestros del fuego” en MasterChef 24/7

El chef Édgar Núñez es uno de los personajes clave en MasterChef 24/7 gracias a que conforma el equipo de "Maestros del fuego" junto a reconocidos personajes de la gastronomía mexicana. Y además de su importante labor como profesor de la cocina más famosa de México, también cuenta con una extensa experiencia de más de 20 años, exitosos negocios en el ámbito restaurantero reconocidos mundialmente y ahora tiene la misión de compartir su conocimiento con los participantes.

¿Cuántos restaurantes tiene Édgar Núñez? La importante trayectoria del "Maestro del fuego" de MasterChef 24/7

¿Quiénes son los "Maestros del fuego" en MasterChef 24/7?

La temporada 2026 de MasterChef tiene un exclusivo equipo de profesores que se encargan de darle clases a los participantes para que aprendan nuevas técnicas en la cocina. Este equipo está conformado por Édgar Núñez, Isabel Carvajal, Diego Niño y Lili Cuéllar. Así que a lo largo de la semana 1 en MasterChef 24/7, ya han tenido varias lecciones preparando fondos, purés, merengues, bizcochos y hasta mole tradicional hecho desde cero.