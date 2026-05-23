La chef Lili Cuéllar elige a 5 participantes de MasterChef 24/7 para IMPORTANTE misión en la cocina

La temporada 2026 de MasterChef 24/7 cuenta con un selecto equipo de "Maestros del fuego", que se compone de personajes reconocidos en de la gastronomía mexicana y se encargarán de darles clases a los participantes. Una de ellas es Lili Cuéllar, con la que tuvieron lecciones de repostería y les dejó una sorpresa que nadie se esperaba.

Esto porque luego de su lección y un reto exprés por la ventaja del que Emmanuel Chiang resultó ganador, la chef eligió a Diego, Nash, Carmen, Arturo y Flor para que entraran a una práctica especial en la dark kitchen. Las reglas fueron claras: preparar de cero merengue suizo tal y como ella les enseñó, cuidando que el sabor fuera exquisita y la técnica impecable.

¿Por qué Lili Cuéllar solo mandó a 5 cocineros a la clase sorpresa en MasterChef 24/7? Sus especiales motivos

Debido a que solo fueron 5 los seleccionados para repasar las enseñanzas de Lili Cuéllar, la chef se tomó el tiempo de explicarle a los demás por qué sus compañeros sí fueron considerados.



Diego . Porque a pesar de que no fue a la clase principal, la "Maestra del fuego" consideró que es importante que practique sus habilidades en la reposteria.

. Porque a pesar de que no fue a la clase principal, la "Maestra del fuego" consideró que es importante que practique sus habilidades en la reposteria. Nash . Siempre la ve concentrada en la teoría, pero todavía le falta la práctica para que no haya errores.

. Siempre la ve concentrada en la teoría, pero todavía le falta la práctica para que no haya errores. Carmen . Porque se dio cuenta de que se le complican los utensilios de la repostería y esta es una forma de aprender a manejarlos.

. Porque se dio cuenta de que se le complican los utensilios de la repostería y esta es una forma de aprender a manejarlos. Arturo . Cree que solo está concentrado en las recetas saladas y en MasterChef 24/7 deben saber hacer cualquier platillo.

. Cree que solo está concentrado en las recetas saladas y en MasterChef 24/7 deben saber hacer cualquier platillo. Flor. Al igual que Nash, se percató de que solo ponía atención a lo teórico y no se atrevió a ejecutar las indicaciones.

¿Quiénes tienen delantal negro en MasterChef 24/7? Los cocineros en riesgo de la semana 1

Carmen

Luis

Michelle

Jazmín

Javier "La Chuleta Metalera"

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

Antrax

Además, Lancer se volvió acreedor al delantal negro desde el día lunes, cuando fue duramente regañado por su mal comportamiento en el Universo MasterChef 24/7.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7? Así puedes salvar a tu participante favorito

Los cocineros se lo jugarán todo en el primer domingo de eliminación de MasterChef 24/7 y buscarán entregar preparaciones de excelencia que cautiven a los jueces, también podrán contar con el apoyo del público. Esto mediante las votaciones de MasterChef 2026 para salvar a uno de los participantes que tienen delantal negro.

Para participar en esta dinámica solo hay que entrar al siguiente enlace y repartir los 10 puntos GRATIS entre tus preferidos. Los resultados se conocerán el domingo durante la transmisión de Azteca UNO que empieza en punto de las 20:00 horas.