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La chef Lili Cuéllar elige a 5 participantes de MasterChef 24/7 para IMPORTANTE misión en la cocina

Aunque los cocineros pensaban que estaban libres tras las pruebas por la salvación en MasterChef 24/7, una de las “Maestras del fuego” les dio una nueva tarea.

MasterChef 24/7
La chef Lili Cuéllar le impuso una inesperada tarea a los cocineros de MasterChef 24/7|ESPECIAL

Escrito por: Andrea Ávila | DR

La temporada 2026 de MasterChef 24/7 cuenta con un selecto equipo de "Maestros del fuego", que se compone de personajes reconocidos en de la gastronomía mexicana y se encargarán de darles clases a los participantes. Una de ellas es Lili Cuéllar, con la que tuvieron lecciones de repostería y les dejó una sorpresa que nadie se esperaba.

Esto porque luego de su lección y un reto exprés por la ventaja del que Emmanuel Chiang resultó ganador, la chef eligió a Diego, Nash, Carmen, Arturo y Flor para que entraran a una práctica especial en la dark kitchen. Las reglas fueron claras: preparar de cero merengue suizo tal y como ella les enseñó, cuidando que el sabor fuera exquisita y la técnica impecable.

¿Por qué Lili Cuéllar solo mandó a 5 cocineros a la clase sorpresa en MasterChef 24/7? Sus especiales motivos

Debido a que solo fueron 5 los seleccionados para repasar las enseñanzas de Lili Cuéllar, la chef se tomó el tiempo de explicarle a los demás por qué sus compañeros sí fueron considerados.

  • Diego. Porque a pesar de que no fue a la clase principal, la "Maestra del fuego" consideró que es importante que practique sus habilidades en la reposteria.
  • Nash. Siempre la ve concentrada en la teoría, pero todavía le falta la práctica para que no haya errores.
  • Carmen. Porque se dio cuenta de que se le complican los utensilios de la repostería y esta es una forma de aprender a manejarlos.
  • Arturo. Cree que solo está concentrado en las recetas saladas y en MasterChef 24/7 deben saber hacer cualquier platillo.
  • Flor. Al igual que Nash, se percató de que solo ponía atención a lo teórico y no se atrevió a ejecutar las indicaciones.

¿Quiénes tienen delantal negro en MasterChef 24/7? Los cocineros en riesgo de la semana 1

Además, Lancer se volvió acreedor al delantal negro desde el día lunes, cuando fue duramente regañado por su mal comportamiento en el Universo MasterChef 24/7.

@masterchefmx Ellos son los cocineros que se enfrentarán este domingo de eliminación.👨‍🍳👨‍🍳😱 ¡Vota por tu favorito en nuestra página web y la app de TV Azteca En Vivo!📲 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺 Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 #delantalnegro ♬ sonido original - MasterChef México

¿Cómo votar en MasterChef 24/7? Así puedes salvar a tu participante favorito

Los cocineros se lo jugarán todo en el primer domingo de eliminación de MasterChef 24/7 y buscarán entregar preparaciones de excelencia que cautiven a los jueces, también podrán contar con el apoyo del público. Esto mediante las votaciones de MasterChef 2026 para salvar a uno de los participantes que tienen delantal negro.

Para participar en esta dinámica solo hay que entrar al siguiente enlace y repartir los 10 puntos GRATIS entre tus preferidos. Los resultados se conocerán el domingo durante la transmisión de Azteca UNO que empieza en punto de las 20:00 horas.

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