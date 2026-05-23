La chef Lili Cuéllar elige a 5 participantes de MasterChef 24/7 para IMPORTANTE misión en la cocina
Aunque los cocineros pensaban que estaban libres tras las pruebas por la salvación en MasterChef 24/7, una de las “Maestras del fuego” les dio una nueva tarea.
La temporada 2026 de MasterChef 24/7 cuenta con un selecto equipo de "Maestros del fuego", que se compone de personajes reconocidos en de la gastronomía mexicana y se encargarán de darles clases a los participantes. Una de ellas es Lili Cuéllar, con la que tuvieron lecciones de repostería y les dejó una sorpresa que nadie se esperaba.
Esto porque luego de su lección y un reto exprés por la ventaja del que Emmanuel Chiang resultó ganador, la chef eligió a Diego, Nash, Carmen, Arturo y Flor para que entraran a una práctica especial en la dark kitchen. Las reglas fueron claras: preparar de cero merengue suizo tal y como ella les enseñó, cuidando que el sabor fuera exquisita y la técnica impecable.
¿Por qué Lili Cuéllar solo mandó a 5 cocineros a la clase sorpresa en MasterChef 24/7? Sus especiales motivos
Debido a que solo fueron 5 los seleccionados para repasar las enseñanzas de Lili Cuéllar, la chef se tomó el tiempo de explicarle a los demás por qué sus compañeros sí fueron considerados.
- Diego. Porque a pesar de que no fue a la clase principal, la "Maestra del fuego" consideró que es importante que practique sus habilidades en la reposteria.
- Nash. Siempre la ve concentrada en la teoría, pero todavía le falta la práctica para que no haya errores.
- Carmen. Porque se dio cuenta de que se le complican los utensilios de la repostería y esta es una forma de aprender a manejarlos.
- Arturo. Cree que solo está concentrado en las recetas saladas y en MasterChef 24/7 deben saber hacer cualquier platillo.
- Flor. Al igual que Nash, se percató de que solo ponía atención a lo teórico y no se atrevió a ejecutar las indicaciones.
¿Quiénes tienen delantal negro en MasterChef 24/7? Los cocineros en riesgo de la semana 1
- Carmen
- Luis
- Michelle
- Jazmín
- Javier "La Chuleta Metalera"
- Camila
- Claudia
- Pablo
- Arturo
- Antrax
Además, Lancer se volvió acreedor al delantal negro desde el día lunes, cuando fue duramente regañado por su mal comportamiento en el Universo MasterChef 24/7.
@masterchefmx Ellos son los cocineros que se enfrentarán este domingo de eliminación.👨🍳👨🍳😱 ¡Vota por tu favorito en nuestra página web y la app de TV Azteca En Vivo!📲 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺 Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 #delantalnegro ♬ sonido original - MasterChef México
¿Cómo votar en MasterChef 24/7? Así puedes salvar a tu participante favorito
Los cocineros se lo jugarán todo en el primer domingo de eliminación de MasterChef 24/7 y buscarán entregar preparaciones de excelencia que cautiven a los jueces, también podrán contar con el apoyo del público. Esto mediante las votaciones de MasterChef 2026 para salvar a uno de los participantes que tienen delantal negro.
Para participar en esta dinámica solo hay que entrar al siguiente enlace y repartir los 10 puntos GRATIS entre tus preferidos. Los resultados se conocerán el domingo durante la transmisión de Azteca UNO que empieza en punto de las 20:00 horas.