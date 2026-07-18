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¡Lancer estríper! Así se desató la fiesta en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los bailes, las risas y la diversión no faltaron en MasterChef 24/7 este viernes 17 de julio.

La fiesta en el Mundo MasterChef 24/7 no solo ayudó a limar asperezas entre algunos cocineros como Antrax y Luis que se dieron un abrazo amistoso, o Carmen e Ixdit, quienes hicieron una tregua para disfrutar de la velada; también ayudó a que Lancer dejará salir su lado más salvaje, e incluso, terminó bailando de una manera muy sexy con varios de los cocineros.

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