Las “Divas” especulan sobre la persona responsable de la broma a Ixdit: “Podría pensar que lo hizo para hacerse la víctima” (VIDEO)
Carmen le compartió a Julio y Diego que considera que, “siendo más paranoica”, la misma Ixdit pudo haber cometido la pesada broma
Luego de que Carmen se deslindara del incidente en el que alguien puso un huevo crudo en la bolsa de Ixdit, la cocinera le compartió a Julio y Diego que considera que, “siendo más paranoica”, la misma participante pudo haber cometido la pesada broma.