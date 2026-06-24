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¡Los cocineros cumplen su castigo! Ramahá, Michelle, Emmanuel y Flor hacen labores de recolección y separación de residuos (VIDEO)

Los participantes con el peor desempeño de la gala de beneficios y castigos cumplieron con su sanción durante la noche del 23 de junio

Luego de que los Chefs determinaran que tuvieron el peor desempeño de la gala de beneficios y castigos, Ramahá, Michelle, Emmanuel y Flor pusieron manos a la obra y realizaron labores de recolección y separación de residuos en MasterChef 24/7.

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