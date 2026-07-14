Las “Guapas del barrio” engalanan la segunda edición del podcast de Lancer en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Luego de tener a Carmen y Michelle como invitadas, llegó el turno de Antrax, Jazmín y Flor para sincerarse con el cocinero
Después de tener a Carmen y Michelle como primeras invitadas en su podcast, Lancer contó con la presencia de Antrax, Jazmín y Flor, quienes se sinceraron con el cocinero en torno a las situaciones que se han vivido en el Mundo MasterChef e incluso el primer beso de una de las “Guapas del barrio”.