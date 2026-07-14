“Te felicito esa valentía de dignificar un plato de frijoles": Nora se pone sentimental al hablar del platillo que le valió el Pin del Chef a Luis (VIDEO)
La cocinera rompió en llanto al recordar la historia de Luis con su mamá y su intención de enaltecer el orgullo de su pueblo indígena
Tras una exitosa noche para Luis, Nora rompió en llanto al hablar de la historia del platillo que le valió el codiciado Pin del Chef al conductor de “Notibola” y lo felicitó por enaltecer el orgullo de su pueblo indígena.