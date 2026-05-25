¿Nuevo Crush? Jazmín confesó quién es el más guapo de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Al parecer el shippeo en el Mundo MasterChef 24/7 sigue creciendo y esta vez no te imaginas quiénes son los protagonistas.
Las confesiones dentro del Mundo MasterChef 24/7 siguen dando de qué hablar, pues mientras algunos parecen alejarse, otros, comienzan a contarle a los demás a quiénes consideran los más guapos dentro de la cocina más famosa de México. Esto es todo lo que reveló Jazmín durante la madruga del 25 de mayo.