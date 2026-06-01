Novio de Daniela Parra ROMPE EL SILENCIO y cuenta cómo obtuvo el mensaje de Héctor Parra que emocionó a MasterChef 24/7

Uno de los momentos más conmovedores que se vivió este 31 de mayo 2026 en el Domingo de Eliminación de MasterChef 24/7 fue cuando Claudia Lizaldi se acercó a Daniela Parra para darle a conocer un mensaje que su padre Héctor Parra, quien actualmente cumple una condena en prisión, le envió.

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La participante no pudo contener las lágrima de emoción, al recibir el audio, un detalle que fue posible gracias al apoyo de su pareja Diego Hopster, quien recientemente reveló en sus redes sociales cómo trabajó para que el mensaje del actor llegara a la cocina más famosa de México.

¿Qué le dijo Héctor Parra a su hija?

En el audio que le fue presentado a la creadora de contenido, Héctor Parra expresó lo orgulloso que está de ella, asimismo, le recordó que aunque atraviesan por un proceso difícil siempre sus corazones están juntos, al igual, le recordó que las caídas forman parte del camino y que cada obstáculo sirve para fortalecerse.

Estoy contigo, estás en mi corazón. Te amo, te admiro, te quiero y vamos para adelante, mamacita. Besos. Te amo, mi MasterChef preciosa

¿Cómo el novio de Dani Parra consiguió el mensaje de Héctor Parra?

Mediante su cuenta de TikTok Diego Hipster, novio de Daniela Parra, relató el complicado recorrido que realizó para visitar a su suegro Héctor Parra, quien actualmente se encuentra en el reclusorio y obtener el mensaje que le fue presentado a su pareja quien se encuentra en MasterChef 24/7. El creador de contenido, también confesó que nunca imaginó que estaría visitando solo al actor, pero aseguró que lo hizo con gusto para apoyar a Daniela durante su participación en la cocina más famosa de México.

“Jamás me imaginé viniendo a ver solo a mi suegro”, comentó entre risas. Diego también reconoció que el proceso fue cansado aunque afirmó que estaba dispuesto a hacerlo por Daniela. “Mi güeraja la amo y si ella se está rifando así allá, pues por supuesto que me rifo yo acá”, expresó.