¿Quién es el cocinero ELIMINADO de hoy 31 de mayo de MasterChef 24/7?

La tensión aumenta este Domingo de Eliminación en MasterChef 24/7, ya que, la competencia entra en una fase decisiva y uno de los participantes con Delantal Negro podría despedirse hoy de la cocina más famosa de México.

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Durante la segunda semana de MasterChef 24/7 cada día estuvo lleno de retos y clases que pusieron a prueba las habilidades, estrategias y nervios a los participantes. Tras una jornada llena de presión varios participantes terminaron la noche del jueves con Delantal Negro, lo que indica que su permanencia en el reality culinario corre peligro.

¿Quién es el participante que podría abandonar MasterChef 24/7 hoy domingo 31 de mayo?

Tras la dinámica del jueves de Delantales Negros, actualmente los participantes que enfrentan la posibilidad de abandonar MasterChef 24/7 este domingo 31 de mayo 2026 son: Antrax, Emmanuel, Diego, Camila, Luis, Nash, Carmen, Ricardo, María, Jazmín, Lula y Lancer, por lo que esta noche deberán demostrar que tienen lo necesario para seguir dentro del reality culinario. Asimismo, deberán conquistar en la forma de preparar sus alimentos y el paladar de los Chefs: Zahie Téllez, Alfonso “Poncho Cadena” y Adrián Herrera.

De igual forma, los participantes que están en riesgo deberán de demostrar que esta es su última oportunidad de la semana para superar los errores cometidos durante los últimos desafíos, ya que, estos pasaron una fuerte factura al colocarlos en riesgo,así que es momento de hacer una buena participación.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Este domingo 31 de mayo 2026 se transmitirá el segundo Domingo de Eliminación de MasterChef 24/7 y la podrás ver en la programación regular de Azteca Uno a partir de las 20:00 horas. Dentro de su formato digital, también puedes seguir la transmisión a través de plataformas streaming como Disney+, y por medio de la transmisión digital de Azteca UNO. ¡No te pierdas esta noche MasterChef 24/7!